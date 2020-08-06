В Сочи похоронят мальчика, которого загрызли медведи

7 августа в Сочи похоронят 11-летнего жителя поселка Дагомыс, которого загрызли медведи. С ребенком придут проститься друзья, одноклассники, школьные учителя и соседи.

- Это огромная потеря для нас. Не возможно выразить словами чувство утраты, мы скорбим и выражаем глубочайшие соболезнования родителям ребенка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в средней школе № 82, где учился мальчик.

Напомним, что трагедия произошла вечером 4 августа на улице Армавирской. Две девочки и мальчик гуляли по окрестностям и залезли на территорию гостевого дома через забор. По неофициальной версии, подросток, увидев медведей, проник в клетку. Что важно, мальчик находился между двумя сетками - он зашел только за первую решетку. В этот момент звери и напали на него.

Ранее сообщалось, что мэр Сочи поручил проверить все базы отдыха после трагедии в Дагомысе. А тем временем в сочинском нацпарке говорят, что медведи загрызли мальчика из-за неправильного содержания. Специалисты природоохранной территории предупреждают, что у медведей, которые загрызли мальчика в Сочи, сработал инстинкт хищника.