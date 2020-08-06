На обновление общественного транспорта Краснодара выделено 3 миллиарда рублей

Фото администрации края

На обновление общественного транспорта Краснодара из регионального бюджета выделяются беспрецедентные суммы. Речь идет о трех миллиардах рублей, что является наибольшим показателем за 40 последних лет.

В придачу к уже купленным новым 35 трамваям в прошлом году, в 2020 планируется приобрести еще столько же. Кроме того, еще 33 трамвая будут закуплены в 2021 году. Плюс к этому, в Краснодаре уже появилось 12 новых троллейбусов.

Обновление автопарка общественного транспорта коснется и других крупных муниципалитетах.

- В этом году по решению губернатора 561,1 млн рублей из краевого бюджета направлено на приобретение 50 автобусов в Сочи,- сообщает пресс-служба администрации края.