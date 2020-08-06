В Белореченском районе завершили ремонт ключевого объекта «Россети Кубань»

Фото: "Россети Кубань"

Специалисты-энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» закончили работу по техническому обслуживанию ЛЭП.

Этот энергообъект важен прежде всего потому, что зависит от его функциональности зависит качество подачи электроэнергии бытовым потребителям и целому ряду социальных объектов нескольких районов Кубани и Адыгеи.

Энергетики выполнили полное техническое обслуживание ЛЭП «Мартанская – Белореченская ГЭС» и провели замену порядка тысячи вышедших из строя фарфоровых изоляторов на новые, изготовленные из закалённого стекла. Стеклянные изоляторы обладают повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды.

Всего в рамках ремонтной программы 2020 года специалисты Адыгейских электрических сетей выполнили замену порядка 16 тысяч изоляторов на воздушных линиях электропередачи высокого и низкого напряжения.

– Ремонтная программа 2020 года близится к завершению. Большой объем ремонтов выполнен на воздушных линиях электропередачи. Это и расчистка трасс ЛЭП, и монтаж грозозащитного троса и птицезащитных устройств, замена и выправка опор. Комплекс реализованных мероприятий направлен на повышение надежности работы энергообъектов в период пиковых нагрузок осенне-зимнего сезона, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Руководитель Адыгейских электросетей также отметил, что план ремонтов линий электропередачи 35 кВ и выше в филиале выполнен более чем на 80%, а на воздушных линиях электропередачи 0,4-10 кВ выполнение годового плана составило свыше 130%.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения свыше 520 тыс. человек. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и 2097 трансформаторных пункта напряжением 6-10/0,4 кВ. Общая установленная мощность – 971 МВА. Общая протяженность линий электропередачи составляет 8977 км.