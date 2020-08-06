Вениамин Кондратьев зарегистрирован в качестве кандидата на выборы главы Кубани

Фото администрации края

Краевой избирком 6 августа на своем заседании принял решение о регистрации Вениамина Кондратьева в качестве кандидата на предстоящих в сентябре 2020 года выборах губернатора Краснодарского края,

"Кондратьев зарегистрирован в качестве кандидата на предстоящие выборы главы администрации Краснодарского края", - сообщает краевая избирательная комиссия.

Выборы главы региона пройдут 13 сентября.

До этого избирком уже зарегистрировал четырех претендентов на высший региональный пост.

Это Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин от ЛДПР, Денис Хмелевский от "Справедливой России" и Олега Лугина от Партии роста.

Вениамин Кондратьев возглавляет Краснодарский край с 2015 года.