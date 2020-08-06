«Новые люди» Краснодара представят региональные проекты в Москве

Партия "Новые люди"

В субботу, 8 августа, в Москве пройдет второй съезд партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Для участия приглашены представители всех 55 регионов, где зарегистрированы отделения партии.

Всего участникам съезда предстоит обсудить три вопроса, в том числе избрание нового председателя партии. Есть информация, что на эту должность будет предложена кандидатура инициатора создания партии, основателя научно-производственной компании Faberlic Алексея Нечаева. Кроме того, на съезде изберут новый состав центрального совета партии, а также созовут экспертный совет.

Еще одной немаловажной задачей съезда станет определение партийных проектов, которые будут реализованы в 2020-2021 годах. Представители «НОВЫХ ЛЮДЕЙ» из кубанской столицы также поедут на съезд в Москву защищать свои проекты, отобранные на региональном уровне. Теперь их предстоит представить коллегам из других регионов.

-В Москву приглашены те, кто подготовил наиболее интересные проекты, - уточнили в пресс-службе «НОВЫХ ЛЮДЕЙ». – Мы даем людям самим определять повестку. И исходя из этих решений, определять те задачи, которые будут решаться в их регионе в первую очередь – экологические, социальные, экономические. Лучшие проекты получат всестороннюю поддержку партии.

Напомним, 1 марта на учредительном съезде партии, в котором приняли участие 120 делегатов, было решено создать 55 региональных отделений. Председателем партии была избрана глава Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова. В апреле партию зарегистрировал Минюст, а позже партия выдвинула около 600 кандидатов на выборы в сентябре в 13 регионах страны, в том числе в Краснодаре.