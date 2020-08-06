Белореченский полигон ТКО проверят международные эксперты

Фото администрации края

Эксперты проверят здесь соблюдение природоохранного законодательства, а также предложат варианты оптимизации работы полигона. Перед этим с инспекцией полигон уже посетили сотрудники проектных организаций, общественники и экологи.

Белореченский полигон принимает коммунальные отходы из Сочи, Горячего Ключа, Апшеронского, Туапсинского и Белореченского районов.

В начале 2020 года на полигоне возникали технологические проблемы, из-за чего местные жители массово жаловались на резкий неприятный запах.

После посещения объекта губернатором Кубани была создана рабочая группа, в которую, в том числе вошли жители Белореченского района. Нарушения устранили. Сейчас все технологические процессы проходят в штатном режиме.

– Мы хотим наладить диалог с населением. Показать людям, что мы – открытая компания, которая работает в соответствии с требованиями закона. И понимаем, что в этом вопросе жителям важно услышать независимую оценку экспертов, – рассказал новый генеральный директор «Крайжилкомресурса» Александр Гуйман.