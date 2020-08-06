На Кубани строится суперсовременный баскетбольный центр

Фото администрации КК

Строительство спортивной арены на участке в 12 тысяч квадратных метров ведет баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» при поддержке РЖД.

Уже смонтированы металлоконструкции кровли, подключено электричество и подведена вода, готова к работе трансформаторная подстанция, заканчиваются работы по монтажу систем отопления.

Новый комплекс включит в себя три баскетбольных зала современного уровня, отель на 150 мест, тренажерный зал. Здесь же расположится ресторан и площадки для стритбола.

Как ожидается, воспитанники ПБК «Локомотив-Кубань» смогут приступить здесь к первым тренировкам уже в 2021 году.

Новый центр рассчитан и на проведение крупных соревнований, вплоть до континентальных чемпионатов.

– Это уникальный объект, аналогов которых в российском баскетболе нет. Его открытие качественно улучшит подготовку талантливой кубанской молодежи. Это поможет воспитанникам Академии «Локомотив-Кубань» стать ключевыми игроками основной команды и национальной сборной страны, – рассказали в ПБК «Локомотив-Кубань» .