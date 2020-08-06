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В Крымском районе Кубани строится завод по производству лифтов

Это единственное предприятие такого профиля на Юге России
Михаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Во время рабочей поездки строящееся предприятие посетили глава региона Вениамин Кондратьев и замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

Проект получил господдержку из Фонда развития промышленности на сумму более чем в 11 миллионов рублей.

Инвестор проекта на начальном этапе приобрел помещения, в которых уже установлено металлообрабатывающее оборудование.

Начал работу покрасочный цех. На новом предприятии в ближайшие 3 года намечено создать 100 рабочих мест и выпускать до 5000 лифтов в год.

При этом почти все комплектующие - российского производства.. Завод в Крымске станет первым на Юге России производителем лифтов. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в крае стараются создать для инвесторов наиболее комфортные условия.

– Мы строим промпарки, увеличиваем вес Фонда развития промышленности. Нам удалось сохранить уровень развития отрасли, невзирая на пандемию. И сейчас важно сосредоточиться на двух важных составляющих – сбыт продукции и господдержка, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе посещения предприятия.