РНКБ Банк поставил рекорд по выдачам ипотечных кредитов в июле

РНКБ Банк выдал около 1,8 млрд рублей ипотечных кредитов в июле 2020 года, и 40% от этой суммы составили выдачи кредитов по льготной ставке 6,5% в рамках программы «Господдержка 2020». Это максимальная сумма ежемесячных выдач за все время с момента запуска ипотечных программ в РНКБ. В настоящее время ипотечный портфель банка превысил 22 млрд рублей.

В рамках льготной ипотечной программы «Господдержка 2020» по льготной ставке 6,5% клиенты банка могут приобрести у юридических лиц-застройщиков (за исключением инвестиционных фондов и их управляющих компаний) жилые помещения на этапе строительства по договорам участия в долевом строительстве, или готовое жилье в новостройке по договорам купли-продажи;

Максимальная сумма кредита в рамках программы «Господдержка 2020» составляет для г. Москвы и Московской обл., г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. до 12 000 000 руб., во всех остальных регионах присутствия банка – до 6 000 000 руб.

На сегодняшний день клиенты банка подали более 4500 заявок по этой госпрограмме на общую сумму, превышающую 10,5 млрд. рублей. В целом доля заявок по данному продукту превысила 35% от общего числа запросов на получение ипотеки по другим программам. С момента запуска данной программы банк уже выдал 590 ипотечных кредитов на сумму более 1,3 млрд. руб. по льготной ставке 6,5%,

Стоит отметить, что более 90% ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке регистрируются РНКБ в электронном виде. При этом свыше 30% ипотечных заявок подаются клиентами дистанционно. 10 минут - среднее время принятия решения банком по онлайн-анкете.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов. РНКБ Банк (ПАО), Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 34, ОГРН: 1027700381290, 16+