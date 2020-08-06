В отелях Сочи установят антибактериальные контейнеры для утилизации масок и перчаток. Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

В отелях Сочи установят специальные антибактериальные контейнеры для сбора и утилизации средств индивидуальной защиты. Пилотный проект реализуется на горном курорте.

- Антибактериальные контейнеры – разработка госкорпорациии Ростех. В нем предусмотрена система сбора и обезвреживания средств индивидуальной защиты. Внутри контейнера установлена герметичная емкость дезсредством, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края

В каждой гостинице появятся по два специализированных контейнера – в лобби для гостей и на служебном входе для персонала. Инициаторы нововведения рассчитывают таким образом сделать отдых на отечественных курортах еще более безопасным и комфортным.