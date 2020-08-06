Губернатор Кубани решил докапитализировать фонд развития промышленности на 500 миллионов рублей

Фото администрации КК

Объем регионального Фонда развития промышленности достигнет 2 миллиардов рублей. Решение об этом принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Еще пять лет назад организованных форм поддержки промышленности в регионе практически не было.

Положение дел начало меняться с 2016 года, когда была принята отраслевая программа, в крае началось создание сети промпарков, заработал фонд поддержки отрасли.

За 4 года промышленность стала играть ведущую роль в структуре региональной экономики. Два года назад возобновил работу крупнейший завод им. Седина, который уже экспортирует произведенные станки. Кубань заключила первый в России специальный инвестиционный контракт с крупным производителем современной сельхозтехники - компанией «КЛААС».

С 2016 года отгрузка предприятий края выросла с 248 до 300 млрд рублей. В промышленности Кубани за это время создано 8 тысяч новых рабочих мест.

– В 2016 году заложили первые 14 млн рублей на развитие промышленности. А сегодня уже принимаем решение докапитализировать Фонд развития промышленности до 2 млрд рублей. Был спрос на промпредприятия, была господдержка. В итоге мы имеем хороший результат, которым можно гордиться, – сказал Вениамин Кондратьев в ходе совещания в Крымске.