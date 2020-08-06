В Краснодаре готовятся к реставрации пяти исторических зданий

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре идет подготовка к реставрации Дома купца Лихацкого 1909 года постройки на улице Красной, а также еще четырех исторических зданий в центре краевой столицы. Финансирование работ планируется утвердить на сессии городской Думы 7 августа.

— Сохранение исторического наследия очень важно и для меня, и для всех краснодарцев. Знаю, что активисты много для этого делают, и благодарен им за такую работу,- отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

На улице Красной запланировано отреставрировать также Доходный дом подрядчика Акулова, где в начале 20 века располагался штаб Красной гвардии, Дом профессора Данилюка на Красноармейской, Дом купца Котлярова и многоквартирный дом № 49 на этой же улице.