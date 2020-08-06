Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса в Анапе

Фото: Сбербанк

Компании открыта кредитная линия на сумму 500 млн рублей для строительства жилого комплекса «Привилегия-2» в Анапе. Проект включает в себя два литера и рассчитан на 230 квартир жилой площадью 11,5 тыс. кв.м. Сделка заключена с субсидированной процентной ставкой по программе Министерства экономического развития РФ.

Продажа квартир будет проходить с использованием эскроу-счетов. Покупатели квартир будут вносить оплату на счета эскроу, открытые в Сбербанке. Деньги на этих счетах будут храниться до завершения строительства и передачи квартир дольщикам. Застройщик получит деньги дольщиков после ввода дома в эксплуатацию.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк – основной партнер отрасли жилищного строительства в Краснодарском крае, банк профинансировал 80% всех объектов с эскроу-счетами. Строительная компания «Каскад» зарекомендовала себя как надежный застройщик, поэтому с уверенностью совершает переход на проектное финансирование с механизмом эскроу. Убеждена, что квартиры в ЖК «Привилегия-2» будут пользоваться спросом у жителей и гостей города».

Вреж Атмачьян, бенефициар СК «Каскад»:

«Приоритетом СК «Каскад» всегда было не только обеспечение стабильно высокого качества строительства, но и создание комфортных условий проживания для наших клиентов. ЖК «Привилегия-2» полностью соответствует этим требованиям. Мы сотрудничаем со Сбербанком на протяжении многих лет. Уверен, что переход на проектное финансирование станет залогом успешного развития нашей компании».

Жилой комплекс «Привилегия-2» расположен в Анапе по ул. Парковая, 67. Комплекс состоит из двух домов высотой 12 и 14 этажей и рассчитан на 230 квартир. Проект расположен в развитом районе Анапы, дорога до моря на автомобиле занимает 10 минут, до центра города - 15 минут. На территории комплекса – действующий детский сад, спроектированы детские и спортивные площадки, зоны отдыха, аллеи и фонтан. Строительство уже началось, сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на осень 2022 года.