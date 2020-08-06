За 7 месяцев текущего года Анапу посетило около 1 миллиона туристов

Фото мэрии Анапы

Власти Анапы подвели промежуточный итог работы курортной отрасли в 2020 году. За 7 месяцев текущего года город посетили около одного миллиона туристов.

Более тысячи местных отелей и санаториев в данный момент принимают более 200 тысяч гостей. Загрузка курортных средств размещения в начале августа составила 77%.

Власти курорта подчеркивают, что в Анапе приняты все необходимы меры эпидемиологической безопасности.

- В здравницах, отелях и объектах потребительской сферы имеются дезинфицирующие средства, маски и перчатки, везде обеспечена социальная дистанция, персонал регулярно проходит термометрию. В случае выявления нарушений, информация направляется в Роспотребнадзор для принятия мер , — рассказали в пресс-службе администрации курорта.