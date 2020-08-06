В Анапе пресекли работу нелегальных «мастеров тату»

Фото мэрии Анапы

Сотрудники мэрии Анапы отправились в рейд по местным пляжам.

На курорте всячески стараются пресекать незаконную деятельность предпринимателей у моря. В особенности это касается района возле Пионерского проспекта, который облюбовали любители заработать на доверчивости туристов.

В ходе очередного рейда здесь выявлено около 20 стихийно возникших торговых точек по продаже сладкой ваты, кукурузы и мороженого. с большим размахом здесь, в антисанитарных условиях, туристам предлагают также в память об Анапе нанести татуировку.

Медики между тем предупреждают, что зачастую такие нелегальные «мастера тату» используют самую дешевую краску, которая может вызвать серьезную аллергию и даже химический ожог тела.

- По итогам рейда на нарушителей в общей сложности составлено 15 административных протоколов,- рассказали в мэрии Анапы.