В МФЦ Краснодара начали работать криптобиокабины

Фото администрации КК

В двух МФЦ Краснодара начали использовать отечественное чудо техники. Криптобиокабина позволяет почти полностью устранить так называемый «человеческий фактор» и ошибки при приеме документов, а также разгрузить операторов.

Новые комллексы находятся в МФЦ по адресам Зиповская, 5 и Крылатая, 2.

Устройство чрезвычайно удобно для получения загранпаспортов нового поколения.

– Услуга стала доступна краснодарцам благодаря тому, что в 2019 году край определен одним из пилотных субъектов для внедрения программного-технического комплекта «Криптобиокабина», – рассказали в департаменте информатизации и связи региона.

Чтобы получить загранпаспорт, нужно заполнить заявление в одном из МФЦ ,после чего клиенту дается личный штрих-код.

Его и нужно будет просканировать в криптобиокабине.

После этого тут же сдаются и биометрические данные – изображение лица и отпечатки пальцев, а также сканируется российский паспорт.

.Информация затем направляется по зашифрованному каналу для получения загранпаспорта.