В Краснодаре закроют подземный пешеходный переход на Старокубанском кольце

Ограничения введут уже завтра. Схема: krd.ru

Подземный пешеходный переход на Старокубанском кольце в краснодаре частично перекроют. Ограничения передвижений введут завтра, с 23.00 7 августа, а возобновит работу объект 9 августа в 20.00.

- Дело в том, что там будет производиться замена напольного покрытия, - рассказали "КП" - Кубань" в департаменте дорожного хозяйства города. - Реконструкция перехода полностью закончился только к 25 августа.

Какие входы будут закрыты на время ремонтных работ:

— со стороны ул. Ставропольской при движении от ул. Трамвайной по направлению к ул. Старокубанской;

— со стороны ул. Старокубанской при движении от ул. им. Селезнева по направлению к ул. Ставропольской;

— в районе трамвайной остановки в центре Старокубанского кольца — при движении трамвая от ул. Трамвайной на ул. Ставропольскую.

Вместе с тем, открыты останутся три других входа.