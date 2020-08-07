Температура воды в Черном море 7 августа 2020 года: теплее всего в Сочи, холоднее – в Новороссийске

Фото: pogoda.turtella.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за температурой воды в Черном море. За последнюю неделю вода стала теплее на несколько десятых градусов.

По данным синоптиков, 7 августа самой теплой температурой воды в море отличается Лазаревское, что под Сочи, здесь 26,9 градусов. Также тепло в Лоо - 26,7 градусов. В самом Сочи температура воды на одну десятую градуса ниже – 26,6.

В других курортных городах температура воды в Черном море ниже. Например, в Туапсе – 26,3. В Геленджике на градус ниже – 25,3. В Анапе – 24,9. Холоднее всего в Новороссийске, тут море сегодня 24,7 градусов.

В Азовском море 7 августа купаться прохладно. В Темрюке температура воды в море 24,5 градусов, а в Темрюке – 24,7.