Новый детский сад в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара сдадут до конца года

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Новый детский сад в краевой столице строится по улице имени Героя Владислава Посадского. Он готов уже наполовину. Сейчас рабочие кроют кровлю и благоустраивают прилегающую территорию. В ближайшее время в здании установят окна и приступят к внутренней отделке.

- Этот садик, действительно, очень ждут жители Восточно-Кругликовского. Всю работу жители видят непосредственно из окон, поэтому важно выполнить обязательства в срок, - рассказал мэр города Евгений Первышов в своём Telegram-канале.

Здание детсада будет состоять из трёх соединённых двухэтажных блоков. В первом и втором блоках будут 16 групповых ячеек, четыре из них — ясельные. Дошкольное учреждение сможет принять до 300 воспитанников.

- Планируется, что садик распахнет свои двери в 2021 году, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе мэрии.