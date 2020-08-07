Сочинский колледж искусств получил музыкальные инструменты на 5 млн рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Колледж искусств в Сочи подготовил свыше 2 тысяч музыкантов, художников и специалистов культурно-просветительского направления. Более 30 лет учреждение не покупало инструменты. А на неделе сюда поступили сразу несколько обновок.

- Колледж получил один концертный и два кабинетных рояля, акустическое пианино, электронный музыкальный инструмент «клавинова». Также в учреждение поступила учебная литература, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом году музыкальные инструменты получат еще 26 учреждений культуры.

Ранее сообщалось, что музыкальные инструменты получила детская школа искусств станицы Архангельской Тихорецкого района. Сюда закупили стойки и два барабана диаметром 14 и 22 дюйма, а также парные оркестровые тарелки из меди и олова. В прошлом году в ДШИ поставили пианино и новый ксилофон.