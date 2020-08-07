В «Орленке» отдохнут дети из десяти регионов России

Фото: пресс-служба ВДЦ

Участниками девятой смены «Орлёнка» станут ребята из Краснодарского края, Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Ставропольского края, Ростовской области, а также из Арктической зоны РФ: Мурманской и Архангельской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Саха. Общая загрузка Центра составит 70 % от его проектной мощности.

Напомним, что «Орлёнок» стал первым учреждением отдыха и оздоровления детей в России, принявшим ребят из разных регионов страны в условиях непростой эпидемиологической обстановки. Экспериментальная 8 смена проходила в Центре с 17 июля по 6 августа.

«Предыдущая смена была важным шагом не только для нас, но и для всей страны. «Орлёнку» доверили серьёзную миссию — первым в России организовать кампанию по отдыху и оздоровлению детей из разных регионов в условиях пандемии коронавируса. Сейчас можно с уверенностью заявить о том, что эксперимент удался, — смена прошла отлично. Мы справились благодаря тщательной подготовке к новым обстоятельствам: с учётом рекомендаций Роспотребнадзора была разработана особая программа пребывания детей в Центре, позволившая обеспечить на территории «Орлёнка» безопасность досуга и образования для более чем двух тысяч ребят. Мы примем все меры для того, чтобы и новая смена оказалась успешной», — подчеркнул директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

На всех этапах взаимодействия с детьми будут соблюдены правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Трансфер ребят из регионов будет осуществляться в специальных автобусах, отдельных вагонах в поездах, а также с помощью чартерных рейсов и «зелёных коридоров» в аэропортах.

Заезд во Всероссийский детский центр (а позже и отъезд из него) состоится одномоментно, то есть в течение одного дня. В ходе заезда дети пройдут медицинский осмотр и термометрию. Размещение ребят в лагерях «Орлёнка» будет организовано по принципу разделения регионов: образовательная и развлекательная программы составлены так, чтобы орлята из разных субъектов РФ друг с другом не пересекались.

На протяжении всей смены будет производиться дезинфекция помещений детских лагерей, а все мероприятия пройдут с учётом мер социального дистанцирования и разобщённости.

Продолжит действовать введённый ранее запрет на родительский день. Мамы и папы смогут общаться с детьми исключительно по телефону

Девятая смена продлится 21 день — с 10 по 30 августа 2020 года.