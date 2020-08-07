Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 7 августа 2020 года увеличилось еще на 115 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

По данным на 7 августа в Краснодарском крае подтверждено еще 115 случаев заражения опасной инфекцией. Это на 10 человек меньше, чем вчера.

За последние сутки были выявлены инфицированные в 21 районе.

- В Краснодаре заболели 45 человек, в Сочи выявлено 20 случаев, в Кавказском районе шесть зараженных, в Выселковском прибавилось пять инфицированных. По четыре заболевших зафиксированно в Павловском и Тихорецком муниципалитетах. По три – в Белореченском, Кореновском, Крымском и Динском районах. По два пациента с Covid-19 в Армавире, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Усть-Лабинском, Тбилисском, Темрюкском и Ленинградском районах. По одному новому случаю в Горячем Ключе, Крыловском, Славянском, Лабинском и Ейском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе отметили, что возраст заболевших от 16 до 92 лет. В тяжелом состоянии сейчас находятся 40 человек, они подключены к аппаратам ИВЛ. Еще трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Всего в крае зафиксирован 9061 случай, при этом 7776 пациентов выписано с выздоровлением.

Эпидемиологи оценивают ситуацию в регионе как стабильно напряженную. Продолжает действовать правило социальной дистанции, а также масочный режим в помещениях и местах скопления людей. Лица старше 65 лет должны находиться на самоизоляции.