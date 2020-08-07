В Сочи коммерсант попал под следствие из-за загрязнения почвы

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В течение двух лет генеральный директор оной из сочинских коммерческих организаций отравлял почву. Он знал, что жидкие бытовые отходы очень опасны для окружающей среды, и несмотря на это закапывал их на земельном участке неподалеку от реки Мзымта и первом поясе санитарной охраны водозабора «Адлерский».

- В результате незаконных действий предпринимателя произошло загрязнение почвы, в том числе нефтепродуктами. Окружающей среде был причинен существенный вред, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Оперативники отметили, что коммерсант нанес окружающей среде ущерб более чем на 26 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Сейчас выяснятся все обстоятельства случившегося.