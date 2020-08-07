До смерти избивший женщину житель Гулькевичского района получил 9 лет тюрьмы

Фото Прокуратуры края

В ночь на 18 января 2020 года 31-летний житель Гулькевичи Сергей Свириденко выпивал со своей сожительницей и 47-летней знакомой у себя дома на улице Ленинградской.

Под влиянием спиртного между хозяином и гостьей разгорелась нешуточная ссора. В ответ на оскорбления, Свириденко жестоко избил женщину. После этого он вывел избитую женщину в коридор, где и оставил на ночь, а сам улегся спать.

Утром он обнаружил женщину мертвой. Мужчина запаниковал, и решил любой ценой скрыть преступление. Для этого он завернул труп в ковер и положил в ванной комнате, где тело и находилось несколько дней. Впоследствии он перевез убитую на дачу, где и пытался спрятать ее тело в погребе, засыпав его ветками.

Однако, его манипуляции заметила сожительница и 31 января сообщила об этом в полицию, которая и обнаружила труп. Свириденко был заключен под стражу.

- Собранные следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по Краснодарскому краю доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему Сергею Свириденко. Он признан виновным в причинении телесных повреждений 47-летней знакомой, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).- сообщает СУ СК по краю.

Судом Сергею Свириденко назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.