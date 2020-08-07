В станице Саратовской возобновляется строительство спорткомплекса

Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

Работы над проектом начались еще в 2017 году. Однако возводить его начали лишь в 2019-м. Как сообщает глава Горячего Ключа Александр Кильганкин, на сегодняшний день основной объем работ выполнен, осталось только провести отделку здания внутри.

Напомним, что строительство спорткомплекса затянулось потому, что предыдущие торги выиграла компания, не выполнившая свои обязанности, из-за чего к объекту пришлось заводить субподрядчика.

В ближайшее время проведут аукцион, благодаря которому и выберут нового подрядчика для строительства. Финансировать работы будут из краевого бюджета в рамках программы «Развитие физкультуры и спорта».

- Рядом со спорткомплексом продолжаются работы по строительству спортивной площадки»,- подчеркивает на своей официальной странице в соцсети Александр Кильганкин.