Житель Красноармейского района получил 17 лет за двойное убийство

Фото СК РФ

29 мая 2019 года 31-летний житель станицы Старонижестеблиевской Красноармейского района края во время пьянки в гостях, заподозрив свою сожительницу в измене, жестоко избил ее, нанеся более 40 ударов и вдобавок пырнув ножом, а затем ударил ножом и хозяина дома.

Позднее от раны и побоев скончалась 32-летняя женщина и 38-летний хозяин дома. Обнаружив их без признаков жизни, нападавший, проснувшись на следующее утро, сообщил об этом в полицию.

Мужчина был тут же задержан и заключен под стражу.

- Собранные Славянским следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве 32-летней бывшей сожительницы и 38-летнего знакомого (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ), а также угрозе убийством (ч.1 ст.119 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

- Исследовав доказательства по делу в их совокупности, суд пришел к выводу о необходимости постановления обвинительного приговора. Подсудимый признан виновным, судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил,- сообщает пресс-служба краевого суда.