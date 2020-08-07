В Краснодарском крае штрафуют нелегальных перевозчиков

Фото: ГИБДД края

Во всех районах Кубани проходят рейды по выявлению нелегальных перевозчиков. Машины нарушителей отправляют на штрафстоянки. Например, в Краснодаре за два дня арестовали три микроавтобуса.

- 5 августа на улице Российской полицейские выявили нарушителя, который незаконно совершал пассажирские перевозки по маршруту «Анапа – Москва» под видом заказных. Также на улице Тургенева задержан водитель, осуществлявший нелегальную перевозку пассажиров по маршруту «Краснодар – Анапа». А 6 августа выявлена нелегальная перевозка пассажиров по маршруту «Республика Дагестан – Республика Крым», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды БДД.

Все микроавтобусы арестованы и отправлены на штрафстоянку.

Госавтоинспекция края рекомендует всем пассажирам приобретать билеты законным способом, проверять лицензию на предоставляемые услуги и не рисковать своей жизнью.