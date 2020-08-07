В Геленджике началось строительство очистных сооружений и глубоководного выпуска

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С начала августа инвесторы в Геленджике приступили к строительству очистных сооружений на 50 тысяч кубометров в сутки и глубоководного выпуска протяженностью полтора километра.

В рамках концессии масштабные работы будут продолжаться до 2023 года.

Планируется также масштабная модернизация сетей водоснабжения и водоотведения Геленджика.

Стоимость работ- около 1,4 миллиарда рублей. В ходе посещения Геленджика вместе министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев особо подчеркнул, что решение коммунальных проблем курорта откладывать нельзя.

– Мы намерены решать этот вопрос комплексно. Вместе со строительством Троицкого водопровода и разработкой новых источников воды, необходимо ремонтировать и существующие сети. Вопрос строительства новых очистных сооружений назрел давно. С их помощью мы снизим экологическую нагрузку на город, повысим его привлекательность для инвесторов, – отметил Кондратьев.