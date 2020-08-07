В Краснодарском крае скончались три человека с коронавирусной инфекцией

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У 74-летнего жителя Тихорецка 19 июля появился сухой кашель, слабость, и высокая температура. Тем не менее, пенсионер предпочел поначалу лечиться самостоятельно лекарствами из аптеки.

Однако, легче ему не становилось и спустя 4 дня он обратился к медикам. Затем пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в инфекционной больнице Краснодара. Тест на COVID 19 показал положительный результат. Спасти мужчину врачам не удалось.

20 июля 55-летний житель Усть-Лабинска заболел 20 июля. Мужчину положили в краевую больницу и подключили к ИВЛ. Тест показал наличие в организме коронавирусной инфекции. Несмотря на все принятые врачами меры, пациент скончался.

59-летняя женщина в Сочи заболела 18 июля, и была отправлена в стационар в тот же день. Анализ на наличие COVID 19 дал положительный результат. Состояние пациентки быстро ухудшалось.

В инфекционной больнице №2 Сочи женщину подключили к аппарату ИВЛ. К сожалению, спасти ее не удалось,- сообщает краевой Минздрав.

Таким образом, в период с начала пандемии от коронавируса в крае скончались 126 человек.