На Кубани проходит ежегодная акция «Соберем ребенка в школу!»

Фото Минтруда КК

Акцию, в которой может принять участие любой желающий помочь малообеспеченным семьям, организовало министерство труда и соцразвития региона.

В период до 28 августа в пункты приема «Вторые руки», которые открыты при пунктах социального обслуживания населения в городах и районах края, можно принести канцтовары, рюкзаки для детей или школьную одежду. Затем их передадут нуждающимся.

– К участию приглашаются общественные объединения, коммерческие организации, предприниматели и неравнодушные жители края, – рассказали в региональном Минтруда.

Благотворительная акция «Соберем ребенка в школу!» проводится в регионе уже пять лет. В 2019 году таким способом свыше 5 тысяч детей в крае были обеспечены всем необходимым для занятий в школе.