Винодельня «Кубань-Вино» совместно с джелатерией Gelati выпустили коллекцию винного мороженого

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Новинки были выпущены в партнерстве с крупной российской винодельней «Кубань-Вино».

Сорбеты содержат меньше калорий и сахара, чем традиционное мороженое, и при этом имеют уникальные вкусовые комбинации на основе натуральных фруктов, ягод и вина.

- Сочетание качества и традиций двух брендов дали прекрасный результат, воплотившийся в утонченном вкусе. Это самое настоящее винное мороженое с содержанием алкоголя до 3%. Изысканные сорбеты понравятся как любителям десертов, так и винным гурманам, - рассказала Полина Хомякова, директор Gelati.

Рецептура мороженого является оригинальной и неповторимой, в составе продукта используются только натуральные ингредиенты. Новинки можно оценить в четырех вариациях: фруктовые джелато (сорбеты) «Сангрия» с сухим красным вином «Санджовезе», «Белый виноград с вином» на основе сухого белого вина «Пино Бьянко», «Темный виноград с вином» с использованием сухого красного вина «Анчелотта», а также фрутотюб (фруктовый лед) «Тинторетто» на основе игристого белого брют Aristov.

Gelati - это мастерская итальянского мороженого, где готовят настоящее джелато по уникальной технологии признанного мастера из Сицилии Сальваторе Каппеллано. Именно поэтому для создания винного мороженого специалисты джелатерии выбрали Aristov - вина, созданные в сотрудничестве с итальянскими энологами-консультантами, и произведенные из сортов винограда, имеющих итальянское происхождение.

- Винные сорбеты и фрутотюб можно приобрести пока только в джелатериях Gelati в Краснодаре. Это наш первый опыт сотрудничества с производителями мороженого. Результат нас впечатлил. Продукт демонстрирует многогранность вина. Конечно, такое мороженое смогут купить только люди, достигшие 18-летия. Надеемся, что проект будет успешным и в будущем наше винное мороженое смогут оценить и в других регионах России, - прокомментировала пиар-менеджер «Кубань-Вино» Анна Бойко.