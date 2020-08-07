Горбольница в Горячем Ключе получила новое оборудование

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Городская больница в Горячем Ключе получила новое оборудование . Оно поступило в стационар, две поликлиники и родильное отделение.

В стационаре горбольницы установлены 10 функциональных медицинских кроватей на общую сумму в 700 тысяч рублей. Деньги выделены федеральными властями в рамках мер по профилактике коронавируса.

Родильное отделение больницы курорта получило два фетальных монитора, приобретенных при помощи средств родовых сертификатов. Это позволит повысить точность диагностики при беременности и качество оказания врачебной помощи.

– Обновление коснулось и кабинетов физиотерапии горбольницы, а также взрослой и детской поликлиник. Аппараты ультразвуковой и УВЧ-терапии, электростимулятор и другое физиотерапевтическое оборудование закуплено за счет собственных средств медучреждения, – рассказали в Минздраве Кубани.