Сбербанк на 60% увеличил кредитный портфель в строительной отрасли

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Кредитный портфель банка по направлению строительства объектов жилой недвижимости превысил 52 млрд рублей.

Всего на территории обслуживания Юго-Западного Сбербанка строится 13 млн кв.м. жилья. Банк финансирует реализацию более 120 проектов. Сбербанк одним из первых начал кредитовать отрасль с использованием эскроу-счетов. В настоящее время свыше 90% заключаемых сделок в банке приходится именно на этот механизм. Доля банка на рынке эскроу на Юге России и Северном Кавказе составляет 86% (общероссийский показатель - 36%). При этом в СКФО все объекты, возводимые с применением эскроу, реализуются исключительно при поддержке Сбербанка.

Сейчас в банке открыто 13 900 эскроу-счетов. В первом полугодии 2020 года оформлено почти в два раза больше счетов, чем за весь прошлый год. Почти 1 000 счетов исполнены: клиентам банка – физическим лицам уже переданы в собственность жилые помещения.

По оценкам специалистов Сбербанка, рынок ждет дальнейший рост – только 40% строящегося жилья в настоящее время переведено на новые механизмы финансирования.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

- Сбербанк выступает основным финансовым партнёром отрасли. Мы работаем как c застройщикам, так и с покупателям жилья на каждом этапе строительства. Даже с учётом кризисных явлений в экономике девелоперы не снизили активности. С начала года кредитный портфель банка по направлению строительства объектов жилой недвижимости вырос на 60%: с 32,5 до 52,2 млрд рублей. На Юге России и Северном Кавказе заключены 55 сделок по проектному финансированию на общую сумму 41,4 млрд рублей, в том числе с эскроу было оформлено 44 сделки на 37,6 млрд рублей. Наши партнёры активно используют новые цифровые сервисы Сбербанка: каждая третья заявка оформляется через личный кабинет застройщика.

Положительная динамика наблюдается и по ипотечным программам банка. В первом полугодии 2020 года объём выдачи ипотечных займов в Юго-Западном банке составил 48,8 млрд рублей, что на 12% выше показателей прошлого года.

После частичного снижения объёмов выдачи ипотечных кредитов в начале апреля в связи с пандемией, в мае наблюдалось восстановление числа заявок на ипотеку к уровню мартовских показателей. Положительное влияние на спрос оказал запуск госпрограммы льготной ипотеки «Господдержка 2020». Стандартная процентная ставка по программе составляет 6,4% годовых. При использовании сервиса «Электронная регистрация» она снижается до 6,1% годовых. Также по ипотеке с господдержкой доступен дисконт до 3,5 процентных пункта на ставку в первые 2 года с даты получения ипотеки в рамках программы субсидирования с застройщиками. Первоначальный взнос по кредиту - от 15% стоимости недвижимости на срок до 20 лет.

Сбербанком на Юге России и Северном Кавказе одобрено 12 100 заявок на получение ипотечных кредитов в рамках программы «Господдержка 2020», из них уже выданы свыше 6 000 кредитов на общую сумму более 11,1 млрд рублей. В числе лидеров среди регионов: Краснодарский край – почти 3 000 ипотечных сделок общей суммой 5,6 млрд рублей; Ростовская область – почти 1900 выдач на сумму 3,5 млрд рублей; Ставропольский край – 860 выданных льготных ипотечных кредитов на 1,4 млрд рублей.