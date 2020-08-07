На Кубани 350 женщин в декретном отпуске получили дополнительное образование

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Находящиеся в декретном отпуске матери с детьми от 3 до 6 лет имеют возможность для профобучения и дополнительного профессионального образования.

Для этого вынужденно неработающим женщинам необходимо обратиться в центр занятости по месту регистрации, предоставив заявление, паспорт, свидетельство о рождении ребенка.

Обучение проходит в течение не более полугода. На этот срок матерям выплачивается стипендия.

В региональном министерстве труда и соцразвития ожидают, что в текущем году в проекте примут участие более 1300 жительниц края.

А 350 находящихся в декрете женщин из них уже завершили такое обучение.

– Работающим женщинам в декрете профессиональное обучение предоставляется при обращении работодателя и женщины в центр занятости. Работодатель представляет заявление, документ, подтверждающий нахождение женщины в отпуске по уходу за ребенком, а мама – заявление о направлении на обучение и паспорт, – рассказали в краевом Минтруда.