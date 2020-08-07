Сбербанк профинансировал строительство новых литеров ЖК «Западная Резиденция» в Ростове-на-Дону

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Сбербанк и корпорация «Девелопмент-Юг» заключили договор проектного финансирования. Компании открыты кредитные на сумму 650 млн рублей для строительства 12 и 13 литеров ЖК «Западная Резиденция» в Ростове-на-Дону. Это третий совместный проект Сбербанка и строительной корпорации.

Новые литеры ЖК «Западная Резиденция» рассчитаны на 387 квартир и 17 тыс. кв.м. жилья. Строительство начнется в ближайшее время, сдача в эксплуатацию 12 литера запланирована на конец 2021 года, 13 литера – на март 2022 года. Продажа квартир будет проходит с использованием счетов эскроу, открытых в Сбербанке. Деньги на этих счетах будут храниться до завершения строительства и передачи квартир дольщикам.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

- Корпорация «Девелопмент-Юг» обладает большим опытом работы с эскроу-счетами Сбербанка, мы профинансировали объекты компании на сумму 2,5 млрд рублей. На строительство новых литеров ЖК «Западная Резиденция» банк направил 650 млн рублей проектного финансирования, сделки заключены по программе субсидирования процентной ставки Минэкономразвития РФ.

Cергей Иванов, президент корпорации «Девелопмент-Юг»:

- Приоритетом «Девелопмент-Юг» остается высокое качество строительства. Жилой комплекс «Западная Резиденция» полностью отвечает этим требованиям. Это третий за год совместный проект нашей корпорации и Сбербанка с использованием проектного финансирования. «Девелопмент-Юг» понимает ответственность перед банком и клиентами за продукт и темпы строительства. Спасибо партнерам за доверие.

Жилой комплекс «Западная Резиденция» является объектом комплексной застройки и состоит из 13 домов. Шесть литеров уже введены в эксплуатацию. Комплекс расположен в Советском районе Ростова-на-Дону на ул. Совхозная, 32А. Рядом находится дорожная развязка и остановка общественного транспорта. На первых этажах комплекса предусмотрены коммерческие помещения. На территории спроектированы детские площадки, уличные тренажеры, площадки для волейбола и баскетбола, зоны отдыха.