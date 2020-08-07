На Кубани уже выполнено 73% работ по благоустройству в рамках нацпроекта

Фото администрации КК

О темпах реализации в регионе проекта «Комфортная и городская среда» рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе совещания с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым.

По мнению главы федерального министерства, реализация проекта на Кубани идет весьма успешно.

- Осенью можно будет использовать лимиты, которые регионам выделены до 2024 года. У вашего региона есть возможность, нужно быстрее переселять людей, – сказал министр.

План этого года край уже выполнил. Из ветхого жилья в новые квартиры расселено 250 человек. На Кубани планируют не останавливаться на достигнутом, и выполнить задачу в целом по расселению досрочно. То есть завершить выполнение общего плана в 2023 году вместо 2025-го.

А в этом году в рамках нацпроекта будет благоустроено 316 общественных и дворовых территорий.

– Общая готовность объектов составляет 73%. Мы ставим себе задачу к сентябрю завершить все работы. Людям важно видеть, как меняется жизнь вокруг них, – отметил Вениамин Кондратьев.