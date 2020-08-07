Новые технологии помогли на 4 месяца раньше завершить ремонт дороги на Кубани

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Внедрять современные, так называемые «бережливые» технологии решили в Усть-Лабинском ДРСУ в ходе ремонта дороги от станицы Выселки до Кирпильской.

Трасса за последние годы оказалась разбита из-за активного движения по ней грузовиков.

– Дорога местного значения просто не рассчитана на такой трафик. В результате, когда мы получили заказ на ремонт трассы, она была в плачевном состоянии, – отмечает генеральный директор предприятия Сергей Цибульник.

Для устранения проблем специалисты центра разработали рабочие процедуры, применили современные методы поиска и устранения потерь, оптимизировав трудозатраты.

В итоге время ремонта сократилось на 21%,. Работы по контракту завершены на 4 месяца раньше плана