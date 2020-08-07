В Краснодаре эвакуировали посетителей нескольких крупных ТЦ

Фото ВК "Типичный Краснодар"

Днем 7 августа эвакуация посетителей была объявлена сразу в нескольких крупных торговых центрах Краснодара.

Жители краевого центра сообщают в соцсетях об эвакуации из ТЦ Оз Молл на улице Крылатой,а также из «Ашана» на Уральской и «Окея» на улице Мачуги.

- Оз Молл, всех срочно попросили покинуть здание. И немедленно отойти от него, - сообщает очевидец с улицы Крылатой.

На местах, где прошла эвакуация, находятся представители экстренных служб и полиция. О причинах происходящего официально пока не сообщается.

Возможно, эвакуация связана с анонимными сообщениями о минировании объектов. Подобное происходило в последнее время уже не неоднократно, но всякий раз проверка не подтверждала такие сигналы.