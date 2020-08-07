Учеников 1–4 классов в Краснодаре будут кормить бесплатно

Фото мэрии Краснодара

Более 23 миллионов рублей выделено на горячее питание школьников начальных классов в Краснодаре в 2020 году, при софинансировании из бюджетов разных уровней.

Более 70% средств на это выделено из федеральной казны. 7% заплатит городской бюджет

Решение об этом принято на заседании городской Думы .

— Обеспечение бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы станет как существенным подспорьем для родителей, так и серьезным вкладом в укрепление здоровья юных краснодарцев, — отметила председатель городской Думы Вера Галушко.

Согласно федеральному закону школьники получат бесплатное горячее питание не реже одного раза в день.