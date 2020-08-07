В Краснодаре завершились общественные обсуждения городского Генплана

Фото мэрии Краснодара

В течение последнего месяца общественность краевого центра и владельцы земельных участков вносили свои предложения и замечания в проект Генплана Краснодара.

Во время общественных обсуждений в проект внесено более 5 тысяч таких замечаний и предложений.

- С 10 августа по 10 сентября их будет рассматривать комиссия по землепользованию и застройке мэрии Краснодара,-сообщает мэрия краевого центра.

Затем проект утвердит мэр Евгений Первышов, а после этого документ должна будет рассмотреть городская Дума.

Итоговый реестр замечаний и предложений будет опубликован в разделе общественных обсуждений проекта Генплана.