Из одежды - только ремень: в Краснодаре полиция начала проверку после прогулки обнаженной женщины

Фото: кадр из видео/vk.com/krd_chp

Краснодарская полиция заинтересовалась девушкой, которая устроила бесплатное голое дефиле для жителей города. Произошел этот уличный показ в центре кубанской столицы - на Северных мостах. Случайные очевидцы сняли на видео, как женщина в костюме Евы спокойно прогуливается по тротуару вдоль проезжей части. Из одежды на модели - лишь ремень.

Каким-то чудом в этот момент не произошло несколько ДТП, ведь не заметить обнаженную женщину и отвлечься от движения в плотном потоке, автомобилистам было нетрудно.

Кстати, позже девушку видели на пересечении улиц Северной и Школьной, а также на улице Стасова. Свои прелести раскрепощенная дама даже и не думала прикрывать, когда на нее практически в упор смотрели прохожие и их камеры смартфонов, а также водители.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УВД России по Краснодару.

Напомним, в мае 25-летняя порноактриса, известная под именем Ева, решила разнообразить свое портфолио и отправилась с фотографом к стадиону ФК «Краснодар». Там она устроила фотосессию в стиле «ню», после которой отправилась за решетку.