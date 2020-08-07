В Северском районе загорелся склад

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Северского пожарно-спасательного гарнизона в 17:58 7 августа. Очевидец пожара сообщил, что горит здание на улице Советской в поселке Черноморский.

Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что полыхает склад. Площадь пожара составляет 300 квадратов.

- На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На тушение подано четыре пожарных ствола Дельта.

Созданы боевые участки на тушение, а так же на защиту соседних зданий и сооружений.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 18:43 возгорание удалось локализовать.

- К тушению пожара привлекались 25 человек личного состава и 7 единицы техники, - добавляют «КП» - Кубань» в краевом МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Огнеборцы продолжают работать на месте ЧП.