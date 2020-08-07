В Северском районе потушили пожар на складе

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Огонь, вспыхнувший в складском помещении в поселке Черноморский Северского района, потушили. Напомним, о возгорании очевидцы сообщили в 17:58. Когда на место приехали пожарные, то оказалось, что горит помещение площадью 300 квадратных метров.

- Были созданы боевые участки на тушение, а так же на защиту соседних зданий и сооружений, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 18:43 возгорание удалось локализовать. В 20:51 пожар полностью потушили.

- Пострадавших в огне нет, - говорят «КП» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В причинах пожара разбираются эксперты.

Ранее сообщалось, что на Кубани в частном приюте во время пожара погибло больше десятка животных.