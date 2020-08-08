Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 8 августа увеличилось на 112

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае 8 августа число заболевших коронавирусом увеличилось на 112. Новые случаи зафиксированы в 29 муниципалитетах региона. От инфекции скончались два человека.

Больше всего заболевших в Краснодаре, где подтверждено 37 случаев, в Сочи – 10. Среди пациентов 60 женщин и 52 мужчины в возрасте до 85 лет.

- На сегодняшний день в регионе подтверждено 9173 случая COVID-19. Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения составляет 161,6. Выписаны с выздоровлением 7865 пациентов, в том числе 89 за последние сутки, - сообщают в региональном оперативном штабе.

В тяжелом состоянии находятся 46 пациентов, из которых 43 подключены к аппаратам ИВЛ, еще трое на экстракорпоральной мембранной оксигенации.