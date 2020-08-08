Задолженности по зарплате перед работниками Армавирского машиностроительного завода выплатят после продажи имущества предприятия

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Армавирский машиностроительный завод признан банкротом. Задолженности перед работниками по зарплате выплатят после того, как проведут оценку и реализацию имущества. Ситуацию держат на контроле в администрации Краснодарского края. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева создана рабочая группа по разрешению кризисной ситуации.

– Согласно закону о банкротстве, выплата задолженности по заработной плате является первоочередным обязательством конкурсного управляющего. Но долги можно будет погасить только после оценки и реализации имущества предприятия, – отметил руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

Инвентаризация продлится в течение месяца, после чего станут известны сроки проведения торгов по реализации имущества предприятия.

Однако, краевые власти намерены после завершения процедур возобновить производственную деятельность. Совещание на месте пройдет 10 августа, а 11 августа руководство департамента промышленной политики региона встретится с сотрудниками завода.

Предприятие остановилось в сентябре 2019 года, после чего стали накапливаться долги перед сотрудниками.