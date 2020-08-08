В Краснодаре на парковке Парка Галицкого загорелся автомобиль

Фото: Типичный Краснодар

Утром 8 августа на парковке Парка Галицкого в Краснодаре загорелся легковой автомобиль. О пожаре спасателям сообщили в 9:32. Первая машина прибыла на место уже через три минуты.

- По прибытию на место возгорания первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание в моторном отсеке автомобиля на площади два квадратных метра, - сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На тушение пожара ушло всего две минуты, в 9:37 возгорание ликвидировали. На месте работали восемь человек и две единицы техники. К счастью, обошлось без пострадавших, а хозяин авто теперь пытается выяснить причину возгорания.