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Из-за обновления теплосетей в Краснодаре на 2,5 месяца ограничат движение по 2-му проезду Айвазовского. Рабочий участок расположен между домами под номерами 22 и 24. Специалистам предстоит заменить 150 метров трубопровода.

В администрации Краснодара работы называют плановыми. Они начнутся 28 августа и закончатся по графику 11 ноября

- Для обеспечения безопасности дорожного движения на этом участке будут установлены временные дорожные знаки и ограждения, - сообщают в городском департаменте дорожного хозяйства.