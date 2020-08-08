Число умерших от коронавируса в Краснодарском края на 8 августа 2020 года выросло до 128 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число жертв коронавируса в Краснодарском крае продолжает расти и достигло 128. По данным краевого оперативного штаба за минувшие сутки подтверждены еще две смерти от инфекции. Летальные случаи зафиксированы в Армавире и Сочи.

73-летний житель Армавира попал в больницу с пневмонией 20 июля и находился на искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось.

В Сочи скончалась 56-летняя женщина, у которой в начале июля поднялась температура. В инфекционной больнице у нее подтвердилась коронавирусная инфекция и двусторонняя пневмония. В дальнейшем у нее развилась полиорганная и почечная недостаточность. Несмотря на усилия медиков, женщину не удалось спасти.

Оба пациента страдали также хроническими заболеваниями, которые осложнили течение болезни коронавирусной инфекцией.