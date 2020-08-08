В горах Сочи открылся первый в стране центр функциональной медицины

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Современный медицинский центр открылся в горах Красной Поляны. Здесь гости смогут пройти полную диагностику состояния своего организма и лечебно-оздоровительный курс по специально подобранной программе.

Центр оснащен современным диагностическим оборудованием и использует передовые научные разработки. Бронирование уже доступно по четырем программам оздоровления. Работать здравница будет круглый год.

- В курс включены специальное сбалансированное питание, разные активности – от скандинавской ходьбы до тренировок в бассейне, посещение термальных зон спа-центров, массажные сеансы, физиотерапевтические процедуры, инфузионная терапия и другие лечебно-оздоровительные мероприятия, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На сегодняшний день санаторно-курортный комплекс региона отвечает самым высоким требованиям отдыхающих. Всего в крае сейчас работает около 200 санаториев и пансионатов с лечением.