В Новороссийске в День физкультурника открыли новый спортивный комплекс

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В поселке Верхнебаканском открыли новый малобюджетный спортивный комплекс, в котором смогут заниматься не только дети, но и все жители в свободное от занятий время. Новый зал построили меньше, чем за год. Работы начались в сентябре 2019 года.

- Малобюджетник оснащен необходимым спортивным оборудованием для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, гандболом, бадминтоном, а также любыми видами единоборств. Здесь обустроены раздевалки, душевые и тренерская комната, - сообщают в администрации Краснодарского края.

Комплексом будет пользоваться местная спортивная школа «Факел», а после тренировок зал будет доступен для всех местных жителей.